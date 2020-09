Palestiina nimetas Bahreini ja Iisraeli rahulepet noahoobiks selga

«Tegemist on noahoobiga selga Palestiina püüdlustele ja rahvale nagu seda oli ka Iisraeli aj Araabia Ühendemiraatide eelmisel kuul väljakuulutatud lepe,» ütles Läänekalda sotsiaalminister Ahmad Majdalani.

USA president Donald Trump teatas varem päeval «rahuleppest» Iisraeli ja Bahreini vahel. USA, Iisraeli ja Bahreini ühisavalduses öeldi, et kehtestatakse täielikud diplomaatilised suhted.

«Iisraeli kodanikud, ma olen liigutatud, et saan teile teatada rahulepinguni jõudmisest teise araabia riigi Bahreiniga. See leping on lisa ajaloolisele rahuleppele Araabia Ühendemiraatidega,» ütles Netanyahu ametlikus avalduses.