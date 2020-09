Florida piirab endiste kurjategijate hääleõigust

Telekanali CNN andmetel on tegemist trahvidega, mis on seotud nende kohtuotsusega.

Vabariiklaste kontrolli all olev osariigi kongress otsustas uue muudatuse heaks kiita. Varem leidis Florida esindajatekoda, et muudatus on vastuolus osariigi põhiseadusega ja jätab hääleõiguseta need, kes ei suuda trahve maksta.