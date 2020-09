Johnson süüdistab EL-i Suurbritanniale toidublokaadi kavandamises

Johnson kirjutab laupäevases Daily Telegraphis, et EL-i seisukohad õigustavad tema valitsuse uut seaduseelnõu, millega muudetakse Brexiti lahkumislepet, ehkki eelnõu on ajanud ärevusse ka Briti enda parlamendiliikmed.

Londoni ja Brüsseli kõnelused tulevaste kaubandussuhete üle on ummikus ning Johnsoni sõnul annab leppe puudumine aasta lõpuks, kui Brexit täielikult jõustub, EL-ile vabad käed Põhja-Iiri reeglite «äärmuslikuks tõlgendamiseks».

«Meile öeldakse, et EL mitte ainult ei kehtesta Suurbriatanniast Põhja-Iirimaale suunduvatele kaupadele tolle, vaid nad võivad toiduainete transpordi ÜK-st PI-sse üldse peatada,» kirjutab ta.

«Pean ütlema, et ma ei oleks kunagi avanud, et EL kavatseb kasutada heas usus läbi räägitud lepingut blokeerimaks ühe osa ÜK-st, lõikamaks selle ära, või et nad tõesti ähvardavad hävitada ÜK majandusliku ja territoriaalse terviklikkuse.»