Tšiilis peeti Pinochet' putši aastapäeva rahutustes kinni üle saja inimese

Yanezi sõnul on sel aastal vägivaldsete intsidentide arv kasvanud, kuid need on varasemaga võrreldes vähem tõsised.

«Selge on see, et on vägivaldsed grupid, kelle ainuke võime on hävitada,» ütles siseminister Victor Pérez, kes nõudis kõnealuste isikute vastutuselevõtmist.