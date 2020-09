USA läänerannikul lõõmavad jätkuvalt tohutud maastikupõlengud

California, Oregoni ja Washingtoni osariikides puhkenud tulekahjudes hukkunute arv on praegustel andmetel 28, kuid kardetakse, et ohvrite arv kasvab. Enamik inimesi on hukkunud Californias ja Oregonis.

Umbes pool miljonit osariigi elanikku on saanud evakuatsioonihoiatuse või korralduse oma elupaigast lahkuda. Õhureostus on regioonis tõusnud rekordtasemele ning inimesed on pidanud ukseavadesse rätikuid toppima, et suits siseruumidesse ei leviks. Mõned kannavad omaenda kodudes kaitsemaske.