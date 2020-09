EL on eraldanud Liibanoni pealinna Beiruti plahvatuse järel 4. augustil erakorraliseks toetuseks 64 miljonit eurot, ütles Lenarčič.

Teine osa abirahast on mõeldud ülesehituseks, sõnas ta, kuid hoiatas, et selle tingimuseks on reformid, kuna rahvusvaheline kogukond ei luba toetada praktikat, mis viis Liibanoni majanduskriisini.