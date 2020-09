Prantsuse kollavestide meeleavaldustel peeti kinni üle 280 inimese

Pisargaasi kasutati protestijate tõrjumiseks ka Lyonis ja Toulouse'is.

Meeleavaldajad süütasid prügikaste ja panid põlema kaks autot, teatas uudisteagentuur AFP.

Siseminister Gérald Darmanini sõnul võttis üle riigi meeleavaldustest osa umbes 8500 inimest. Suuremalt jaolt möödusid protestid rahulikult.

Pariisi tänavatele oli tulnud 2500 inimest. Politsei sõnul jäi osalejate arv oodatust väiksemaks.

Kollavestid said tuntuks aastatel 2018-2019, mil kümned tuhanded inimesed avaldasid meelt president Emmanuel Macroni poliitika vastu, mis nende sõnul eelistab ettevõtjaid ja jõukamaid inimesi igapäevaeluga maadlevate tavainimeste ees.

«Küsimus ei ole kollavestide tagasitulekus, see on meedia tõlgendus,» ütles protestivate tööliste esindaja Jérôme Rodrigues. «Meid on topitud kappi, purustatud ja laiali aetud. Aga viha on alles.»

«Ma teenin 55-aastasena 1350 eurot kuus! Mu tütar, kellel on kaks last, on tööst hoopis ilma jäänud. Ma ei suuda teda isegi aidata!» kurtis meeleavaldusel osalenud naine.