Igor Taro Valgevene kroonika 13.09.

Vägivallarohkemad olid tõenäoliselt ainult 9.-10. august. Põhjus on ilmselt selles, et pärast viimastel nädalatel toimunud ulatuslikke jõusturktuuride juhtide ümbermängimisi on president Aleksandr Lukašenka andnud käsu suruda protest maha ükskõik millise hinnaga ja võimalikult ruttu. Tal on tarvis demonstreerida tänase kohtumise eel Vladimir Putiniga, et ta kontrollib täielikult olukorda ning keegi teine ei saa asjade käiku Valgevenes määrata.