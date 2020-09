«Olukord läheb hullemaks. Oktoobris-novembris on oodata suremuse kasvu,» ütles WHO Euroopa direktor Hans Kluge.

Koroonaviirusse nakatumiste arv Euroopas on tõusuteel, kuid surmade arv on jäänud seni suhteliselt stabiilseks. WHO hinnangul viib nakatumise kasv lähikuudel ka suremuse tõusule.