Trump on varemgi siseruumides peetud kampaaniaürituste eest kriitikat pälvinud, alles juunis pidas president kihutuskoosoleku Oklahoma osariigis Tulsas, mis oli seotud hilisema kohaliku nakkuspuhanguga.

Eile Las Vegase äärelinnas Hendersonis korraldatud üritusel kiitis aga Trump enda tegevust pandeemia ajal, mille tagajärjel on surnud ligi 195 000 ameeriklast. See on maailma kõrgeim näitaja.