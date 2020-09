«Inimeste nakatamine meelega ei ole loomulikult kooskõlas ühegi riigi avaliku tervishoiu poliitikaga. Me üritasime aeglustada viiruse kulgu sama palju kui kõik teised ükskõik millises teises riigis. Ja me suutsime seda aeglustada sama palju kui enamik teisi riike. See lihtsalt võttis veidi kauem aega kui teistel riikidel,» lausus Tegnell usutluses France24-le.