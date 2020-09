Putin ja Lukašenka lubasid sidemeid tugevdada

Lukašenka tänas Putinit toe eest ja lubas jääda «vanemale vennale» Moskvale lähedaseks.

Putin ja Lukašenka kohtusid Vene presidendi residentsis Sotšis. See oli Lukašenka jaoks esimene välisvisiit alates 9. augusti presidendivalimistest, alates millest on tema võimu vastu massimeeleavaldusi peetud.

Putin näis toetavat Valgevene liidri poliitilist tulevikku, kiites tema plaane põhiseaduse muutumiseks ja opositsiooni lepitamiseks.

Vene president ütles ühisel pressikonverentsil Lukašenkale, et ta on kindel, et arvestades tema kogemusi, lubab see riigi poliitilise süsteemi arengul uute kõrgusteni tõusta.

Ta lubas Valgevenele ka majandusabi ja tegi üleskutse suurendada kahepoolset kaubandust.

Putini sõnul peavad valgevenelased selle olukorra lahendama omakeskis, rahulikult ja teineteisega dialoogis, ilma igasuguse etteütlemise ja välise survet.

Lukašenka tänas Putinit «väga korraliku ja inimliku» käitumise eest ja ütles, et Valgevene «peab oma suurele vennale lähedaseks jääma ja temaga kõigis küsimustes koostööd tegema».

Valgevene president, kelle sõnul on tema vastase liikumise taga välisjõud, kritiseeris ka NATO riikide sõjaväeõppusi Valgevene piiri lähedal ja ütles, et Valgevene ja Venemaa relvajõud on valmis ohtudele vastu seisma.

Valgevene opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja, kes peab end presidendivalimiste tõeliseks võitjaks, kritiseeris Putinit «ebalegitiimse Lukašenkaga» läbirääkimiste pidamise eest.

«Ma kahetsen sügavalt, et te otsustasite pidada dialoogi võimuhaarajaga, mitte Valgevene rahvaga,» ütles Tsihhanovskaja.

Putin ja Lukašenka on valimiste järel sageli telefonitsi vestelnud ja nende riigid on poliitilist ning sõjaväelist suhtlust tihendanud.

Et 26 aastat võimul olnud Lukašenka positsioon on nõrgenenud, on Venemaa teinud üleskutse riike lähedamalt lõimida, ehkki avalikult riigipead sellistest meetmetest ei rääkinud.

Putin on juba pikemat aega tahtnud Valgevenet Venemaaga liita, kuid Lukašenka on selle välistanud.