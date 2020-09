Inimjäänused avastati samast kõrvalisest Ngäbe-Buglé regioonist, kus jaanuaris leiti seitsme inimese surnukehad. Ka jaanuaris avastatud massihaud oli seotud ususektiga, aga prokuröride sõnul on kahe massihaua näol tegemist erinevate sektide kätetööga.

Politsei usub, et sel nädalal leitud massihauaga on seotud sekt, mille liikmed piinasid oma ohvreid ja seejärel tapsid nad. Samuti mainisid uurijad kahtlust, et ususekt tegeleb alaealiste vägistamise ja väärkohtlemisega.