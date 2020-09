Trump palub toetada USA sõjaväelasi Vene lennukeid kujutava reklaamiga

Jutt on reklaamplakatist, millel peaks justkui olema kujutatud USA sõjaväelased, kelle kohal lendavad lennukid. Hüüdlauseks on «Toeta meie sõjaväge!»

Paraku selgus, et plakati jaoks kasutatud pildil on kujutatud Vene lennukid ja ühel sõduril on käes Vene relv. Politico teatel on tegemist portaalis Shutterstock tasuta kättesaadava pildiga.