Panama politsei teatas üleeile, et avastas riigis taas juba kurikuulsaks saanud ususektiga Jumala Uus Valgus (The New Light of God) seotud ühishaua. Inimjäänused leiti samast kõrvalisest Ngabe Bugle regioonist, kust jaanuaris leiti seitsme inimese surnukehad. Politsei usub, et sektiliikmed piinasid oma ohvreid ja tapsid nad seejärel.