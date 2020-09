Koolikell heliseb sel sügisel ettevaatlikult

Esmased tõendid viitavad sellele, et koolide taasavamine ei ole kohalike koroonapuhangute peamine põhjus. Näide selle kohta on võtta Norrast, kus lapsed jätkasid kontaktõpet juba aprillis, seda rangetest hügieeninõuetest kinni pidades ja väiksemates klassides.

Nakkusjuhtumite arv kahanes seal alates kevadest järjepidevalt, enne kui augusti keskpaigas taas kasvama hakkas. Norra võimude sõnul on uued nakatumised alguse saanud peamiselt majapidamistest, samuti töökohtadest, ülikoolidest ja eraüritustelt, vahendab Bloomberg.

Olukord on keerulisem suure nakkuskordajaga riikides. Hispaania, kus uute nakatumiste arv on Euroopa suurim, on sunnitud mõnes koolis õppetöö alguse mitme nädala võrra edasi lükkama.