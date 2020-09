Partnerite survel pani Netanyahu Iisraeli kinni

Iisrael on esimene riik maailmas, mis suletakse täielikult nii nagu kevadel. Jõulised meetmed on valitsuse vastus koroonaviiruse teisele lainele. Uute nakatumisjuhtude arv Iisraelis kasvab kiiresti: septembri alguses ületati 3000 nakatumise piir, eile tuvastati juba ligi 5000 juhtumit. Juhtumid on ülekaalukalt koondunud ultraortodokssete juutide ja Iisraeli araablaste linnaosadesse, kus suured perekonnad elavad koos kitsastes tingimustes.

Pühapäeval astus protestiks tagasi elamuehitusminister Yaakov Litzman, olles pahane, et valitsuse otsus takistab sadu tuhandeid juute usupühade ajal sünagoogis palvetamast. Litzman süüdistas koroonanõukogu juhtivat dr Ronni Gamzut, et too olevat teadlikult venitanud liikumispiirangute nõudmisega kuni juudi uusaasta Roš Hašana ja lepituspüha Jom Kippurini. Kevadel paistis Litzman silma sellega, et tervishoiuministrina alatähtsustas koroonaviiruse levikut, eiras valitsuse korraldusi suuri grupipalvusi vältida ning nakatus ka ise viirusega.