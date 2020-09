Jaapani parlament nimetas Yoshihide Suga uueks peaministriks

«Vastavalt tulemustele on meie koda otsustanud nimetada Yoshihide Suga peaministriks,» ütles alamkoja spiiker Tadamori Oshima parlamendile pärast häälte ülelugemist.

Suga (71) kiideti heaks ülekaaluka häälteenamusega: 314 häält 462-st. Parlamendis on suur ülekaal Liberaaldemokraatlikul Parteil ja selle koalitsioonipartneritel.

Oma valitsuse koosseisu peaks ta avaldama kolmapäeval. Kohalik meedia on kirjutanud, et valitsusse jääb mitu Abe valitsuse ministrit.

Suga on öelnud, et seab prioriteediks koroonaviiruse ohjeldamise ja Jaapani majanduse taaskäivitamise. Ta on lubanud jätkata ka Abe poliitilist liini.