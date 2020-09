Läti ei kavatse karantiinivaba nakatumismäära tõsta

Ta rõhutas, et epideemia algusest peale on valitsus kogu aja lähtunud epidemioloogide ja muude asjatundjate soovitustest. Tema arvates on see üks peapõhjusi, miks on riigi siseolukord hea. «Asjatundjad räägivad meile ja põhjendavad, miks ei maksa strateegiat muuta,» ütles Kariņš.