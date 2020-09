Orkaan Sally ähvardab USA lõunaosariike enneolematu üleujutusega

Riiklik orkaanikeskus (NHC) teatas, et tormi on oodata Alabama, Mississippi ja Florida rannikualadel. Orkaani tuulekiirus on puhanguti 45,8 meetrit sekundis.

Torm, mis vahepeal nõrgenes esimese kategooria orkaaniks, on taas tugevnenud teise kategooria orkaaniks, teatas NHC.

«Mehhiko lahe rannikul on oodata eluohtlikke üleujutusi,» hoiatas orkaanikeskus, lisades, et orkaan võib paiguti tuua kuni 50 sentimeetrit sademeid.

Ilmajaama teatel olid eile õhtul Alabamas ja Floridas juba 75 000 majapidamist ilma elektrita ning sotsiaalmeediasse postitatud videotest on näha, et mõningates piirkondades algasid üleujutused.

Sally on üks viiest praegu Atlandi ookeanil liikuvast troopilisest tsüklonist. Meteoroloogide sõnul on tegu nähtusega, millist on dokumenteeritud vaid korra varem, septembris 1971. aastal.

Alabama kuberner Kay Ivey lausus pressikonverentsil: «Ootame rekordilisi üleujutusi, ilmselt ajaloolisel tasemel. Tõusuveega kaasneb suurem oht omandi ja elu kaotuseks.»

«Soovitan teil tungivalt evakueeruda, kui olud seda vähegi võimaldavad ning otsida peavarju mujalt.»

Ivey kuulutas esmaspäeval enne Sally saabumist välja eriolukorra.

President Donald Trump võrdles telesaates «Fox & Friends» Sallyt orkaan Lauraga, mis vaid mõned nädalad tagasi räsis Texase ja Louisiana osariike ning Kariibi mere piirkonda.

Atlandi ookeanil on tänavu olnud nii palju troopilisi torme, et ÜRO Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon, mis tormidele nimesid annab, on teist korda ajaloos nimede valikul hädas.

Viimane Atlandi ookeani torm, orkaan Paulette, maabus esmaspäeval Bermuda saare rannikul, tuues kaasa teise kategooria tuult ja vihma, teatas NHC.