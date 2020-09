Lukašenko: korraldasime valimised, saime tulemuse, sellega on kõik

«Tähtis on tekitada ühtne nägemus, milline peab tulevikus olema meie riik, selle riiklik korraldus. See on põhiseadus,» arvas Lukašenko.

«Me peame panema paika muu hulgas ka põhiseaduse muudatuste plaani. Ja enne seda töötame läbi parteide osas ja muudes küsimustes, et näha juba, millises valguses me oleme. Seepärast on ülevalgevenelise rahvakogu ettevalmistamine lähipäevade tähtsaim poliitiline ülesanne,» sõnas Lukašenko meenutades, et see kavatsetakse korraldada detsembris-jaanuaris.