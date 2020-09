Mali on pakkunud eestlastele mitut võimalust silma paista

«Arvatakse, et rünnakule eelnes väga pikk ja ressursimahukas eeltöö. See, et nad läbi kukkusid, oli väga hea,» räägib Pau. «Üldise kuvandi mõttes: nad tulid, lasid ennast õhku ega tapnud kedagi – ei eestlasi, prantslasi ega kohalikke –, vaid kukkusid läbi. Jah, vigastusi oli, meditsiinis (arstiabi saamas – toim) käis väga palju inimesi, aga hukkunuid ei olnud.»

«Gaos on palju üksusi. Seal on Barkhane, selle kõrval kohe kohaliku armee ja ÜRO MINUSMA missiooni baasid. MINUSMA-l on kopterid, Barkhane’il on kopterid ja väga keeruline on hakata mingit rünnakut korraldama, sest sa tead, et ei tule sealt tõenäoliselt eluga välja, sest seal on lihtsalt nii suur jõudude kontsentratsioon,» lausub Pau. «Tegelikult olid kopterid üsna kiiresti õhus ka siis, kui plahvatus käis.»