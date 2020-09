Lukašenka: palusin Venemaalt teatavat tüüpi relvi

«Palusin Vene presidendilt mõningat tüüpi relvi. Ütlesin talle, et kui te tulete, siis vaatame, mida ja kus meil liitriigi osas tõepoolest tugevdada on vaja,» tsiteeris presidenti BelTA.

«Karta ei ole midagi, oleme selleks valmis. Viimased sündmused näitavad, et on vaja julgemini kaitsta valgevenelaste ja venelaste huve. Juhtus nii, et me oleme selles mõttes üksi jäänud, aga me ei ole just nõrgad,» teatas Lukašenka.

«Kui keegi arvab, et Valgevene on nõrgenenud, et me ei pea vastu, et Venemaa astub kõrvale, siis see on lollide arutelu. Me suudame taltsutada mitte üksi Valgevene olukorra, vaid kaitsta ka selle piire. Te võite mitte kahelda meie ustavuses meie ühise liitriigi kaitsel Brestist Vladivostokini,» ütles Lukašenka.