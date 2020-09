USA demokraatide presidendikandidaat Joe Biden ütles kolmapäeval, et president Donald Trumpi keeldumine astuda võtmetähtsusega samme koroonapandeemiaga toimetulemiseks peaks teda diskvalifitseerima riigipeana.

«Presidendi tähtsaim vastutus on kaitsta ameerika rahvast ja ta pole seda teinud. See on täiesti diskvalifitseeriv,» ütles Biden, viidates ka Trumpi «tõsiduse puudumisele» pandeemiaga tegelemisel.