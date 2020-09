Trumpi väitel on Covid-19 vaktsiin valmis oktoobris

«Ma arvan, et ta tegi vea, kui ta seda ütles. See oli ebaõige informatsioon,» ütles Trump ajakirjanikele, viidates haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse juhi Robert Redfieldi ütlustele senatis korraldatud kuulamisel.

Redfield ütles senaatoritele, et maskid on peamine relv võitluses pandeemiaga ning vaktsiin ei ole tõenäoliselt laialdaselt kättesaadav enne 2021. aasta keskpaika.

«Me oleme väga lähedal sellele vaktsiinile nagu te teate. Me arvame, et võime alustada millagi oktoobris» või peatselt pärast seda, sõnas Trump.

Redfield ütles kolmapäeval seadusandjatele, et «väga piiratud» levitamine prioriteetsetele gruppidele, seal hulgas eesliinitöötajatele, võib alata novembris ja detsembris, kuid täielik rakendamine võtab aega veel mitu kuud.

«Ma arvan, et me ilmselt vaatame 2021. aasta teise kvartali lõppu, kolmandat kvartalit» enne, kui turvaline ja tõhus vaktsiin on kättesaadav laiemale üldsusele, sõnas ta.