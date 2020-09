Liidumaa siseminister Herbert Reul ütles, et juurdluse käigus viidi Ruhri tööstuspiirkonnas 200 politseiniku osalusel läbi 34 reidi, sealhulgas otsiti läbi politseijaoskondi ja kortereid. Pole välistatud, et edasise uurimise käigus avastatakse veel politseinikke, kes paremäärmuslike piltide jagamisega seotud on, vahendas Tagesschau.