Viimase ööpäevaga rekordarvu nakatunuid tuvastanud Tšehhis tuleb lastel nüüdsest näomaski kanda ka koolitundide ajal. Turu linna haiglad jäävad aga ilma paljudest töökätest, sest nelja viirusesse nakatunud meditsiinitudengi tõttu saadetakse kokku 500 õppurit distantsõppele ja nende praktika haiglates peatatakse.



Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa osakond hoiatas täna Covid-19 nakkuse ärevust tekitava taseme eest piirkonnas ja manitses riike karantiiniperioodi mitte lühendama.

«Septembri juhtumite arv peaks olema meile kõigile äratussignaaliks,» ütles WHO Euroopa piirkonna direktor Hans Kluge.

«Need numbrid peegeldavad küll laialdasemat testimist, kuid näitavad ka ärevaks tegevat nakatumist kogu regioonis,» ütles Kluge pressikonverentsil ja lisas, et WHO-le teevad muret riigid, kus on otsustatud karantiininõudeid leevendada.

Samuti kinnitas terviseorganisatsioon, et ei muuda 14-päevase karantiiniaja soovitust kõigile, kes on koroonaviirusega kokku puutunud. 14 päeva soovitus tuleneb olemasolevatest teadmistest peiteaja ja haiguse edasikandumise kohta, rõhutas WHO Euroopa osakonna vanemametnik Catherine Smallwood.