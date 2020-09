Soomes on tormi tõttu elektrita 80 000 majapidamist

Energiatööstuse elektrikatkestuste kaardilt nähtub, et kõige rohkem on katkestusi Oulu ja Kuusamo läänist lõunas. Ida-Soome ja Helsingist itta jäävad alad on seni tormist vähem häiritud.

Energiatööstus hoiatab Twitteris, et torm liigub itta, kus on hõredama asustuse tõttu vähem maakaabliliine, mistõttu on oodata suuremaid elektrikatkestusi.