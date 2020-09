Leedu ja USA sõlmisid 5G-alase koostööleppe

Memorandum, mille tekst on ka BNS-l, ei maini otseselt riike ega ettevõtteid, kuid Leedu ja USA valitsused lepivad kokku 5G tarkvara ning selle tarnijate ja tarneahelate hoolikas ja tasakaalustatud hindamises, et tagada turvaline ja vastupidav 5G ülesehitus.

«See on põhimõtete memorandum. See ei ole üksikasjalik kokkulepe, see on raamlepe, millega me määratleme põhimõtted, mida lubame uue põlvkonna telekomitehnoloogia arendamisel järgida,» ütles Linkevičius BNS-le Washintonist antud telefoniusutluses.