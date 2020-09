Peking korraldab Taiwani väina lähedal sõjalise õppuse

Õppusest teatati ajal, mil Taiwanis on visiidil USA välisministri asetäitja majanduskasvu, energeetika ja keskkonna küsimustes Keith Krach. Neljapäeval Taipeisse saabunud Krach on kõrgeim USA välisministeeriumi ametnik, kes viimase 40 aasta jooksul seda saart külastab. Visiit on pälvinud Hiina hukkamõistu ja meelepaha.