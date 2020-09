Igor Taro: Lukašenka oleks võimule jäämiseks valmis kasvõi tuumarelva kasutama

Neljapäeval toimus Minskis Arena hallis suur naiste foorum «Valgevene eest!», kuhu võimud sõidutasid bussidega kokku naisi üle vabariigi. Võib-olla oli see üritus ka varem plaanitud, aga hetke kontekstis paistis, et tegu on nii-öelda propagandistliku vastuaktsiooniga juba teist kuud Minskis igal laupäeval toimuvale naiste meeleavaldustele.