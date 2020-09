Gaasi ja nafta leidmine Ida-Vahemerest on viinud kahe NATO liitlase vahel tülini, mille raames on korraldatud sõjaväeõppusi vaidlusalustes vetes Küprose ja Kreeta vahel.

«Kas võiks olla kohtumine Kreeka peaministri (Kyriakos) Mitsotakisega? Oluline on see, mida me arutame ja mis raamistikus,» ütles Erdoğan reedese palvuse järel.