Venezuela presidendi sõnul ebaõnnestus Pompeo sõjaõhutamine regioonis

«Mike Pompeo on Venezuela vastu meie naabrite juures sõjaretkel, kuid see on talle tagasilöögi andnud. Ta on ebaõnnestunud kõigis katsetes panna mandri valitsusi organiseeruma Venezuela vastaseks sõjaks,» rääkis Maduro riiklikus telekanalis.

«Me teame, et Maduro režiim on laastanud Venezuela rahva ja Maduro ise on süüdimõistetud uimastiärimees. See tähendab, et ta peab lahkuma,» ütles Pompeo ühisel pressikonverentsil Guyana presidendi Irfaan Aliga Georgetownis.