Venemaa teatas esimest korda alates juulist rohkem kui 6000 koroonanakkusest ööpäevas

Päev varem teatas Venemaa 5905 uuest nakkusjuhtumist, 5792 juhtumit registreeriti 17. septembril ja 5670 juhtumit 16. septembril. Nakatumine on hoogustunud sel nädalal. Enne seda jäi uute juhtumite arv 5000 ja 5500 vahele.

Kokku on Venemaal tuvastatud 1 097 251 Covid-19 juhtumit, viirushaigus on nõudnud 19 339 inimelu. Haiglatest on koju lubatud 906 462 Covid-19-st paranenud inimest.