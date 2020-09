Iraan lubas kättemaksu kindral Soleimani tapmisega seotud isikutele

«Härra Trump, meie kättemaks meie kõrge komandöri märterluse eest on kindel, tõsine ja reaalne, kuid me oleme auväärsed ja maksame kätte õiglaselt,» ütles ta Revolutsioonikaardi ametlikus portaalis Sepahnews.

«Te arvate, et me ründaksime naissoost suursaadikut Lõuna-Aafrika Vabariigis meie märtriks tehtud venna vere eest? Me võtame sihikule need, kes olid otseselt või mitteotseselt selle suurmehe märterlusega seotud,» ütles ta.