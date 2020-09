Siseasjade volinik: Euroopa Liit vajab kohustuslikku varjupaigasüsteemi

«See peab olema kohustuslik, kõik liikmesriigid peavad aitama, kui on olukord, kus üks liikmesriik on surve all, kui on palju inimesi, kes vajavad kaitset,» ütles Johansson AFP-le.

«Ma arvan, et kui teen oma ettepaneku, ei oota mind «hurraa, meie võit»,» ütles Johansson, lootes siiski, et ettepanekut nähakse hea kompromissina.

Riigid nagu Kreeka ja Itaalia väidavad, et see on ebaõiglane, sest nad on tihtipeale esimesed riigid, kus varjupaigataotlused esitatakse. Oma asukohta tõttu Lõuna-Euroopas on nad põgenike saabumise eesliinil.