Trump lubas Ginsburgile ülemkohtus kiiresti asendaja leida

«Meil on nominent olemas õige pea,» lausus ta ajakirjanikele Washingtonis, lisades: «Tõenäoliselt saab see olema naine.»

«Me tahame protsessi austada ja protsess hakkab liikuma, ma arvan, et see hakkab õigupoolest liikuma üsna kiiresti,» märkis Trump.

Praegu on ülemkohtusse jäänud vaid kaks naist – Elena Kagan ja Sonia Sotomayor, kes mõlemad on endise presidendi Barack Obama nimetatud progressiivsed.

«Ma arvan, et võin öelda, et see võib olla naine. Kui keegi küsiks minult praegu, siis ma ütleksin, et esikohal on naine. Jah, ma ütleks, et naise valimine oleks kindlasti kohane,» lisas ta.