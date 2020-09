Lätis tapeti advokaat Pāvels Rebenoks

Intsidendiga seoses on algatatud juurdlus, milleks on hetkel eraldatud suured vahendid, uuritakse mitmeid võimalikke versioone.

Rebenoksiga laupäeval kohtunud advokaat Mārtiņš Krieķis kinnitas BNS-ile, et Rebenoks on langenud mõrva ohvriks.

"Ma võin kinnitada, et see oli mõrv, see toimus öösel ja selleks kasutati füüsilist jõudu," ütles Krieķis.