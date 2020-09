Igor Taro Valgevene kroonika 19.09.

Miks nimetan kinnipidamiste hulka massiliseks? Tavapäraselt on laupäevait toimuv naiste marss oluliselt väiksema osalejate hulgaga kui pühapäevased demonstratsioonid. Näiteks kui pühapäeviti on tulnud Minskis tänavale üldjuhul 150 000 – 200 000 inimest ja 500–700 neist satub kongi, siis tähendab see, et umbes 0,3 protsenti kõigist osalejatest lõpetab trellide taga.