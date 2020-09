Läti ekspert: üheski Balti riigis pole Covid-19 kontrolli alt väljas

Ta ütles, et Leedus ja Eestis on 83-85 protsenti uutest avastatud juhtumitest pärit tuntud nakkusahelaist ja selline kontaktide kaudu tuvastamine näitab epidemioloogilise seire edukust.

«Praegu me ei saa öelda, et Leedus või Eestis on tegemist massilise kontrollimatu viiruse levikuga, kuid iga uus avastatud juhtum suurendab võimalust, et lähemas tulevikus võib haigus laiemalt levida,» ütles Perevoščikovs.