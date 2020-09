Hollywoodi tähed riietuvad Emmyde virtuaalgalal pidžaamadesse

Hollywoodi esimene COVID-ajajärgu auhinnagala, mis tänavu viiakse läbi juba 72. korda, on tavalistest galadest täiesti erinev - puudub punane vaip ja õhtujuht viib galat läbi tühjast kinomajast Los Angeleses.

Emmyde nominentidele on saadetud pisikesed kaamerat, mille nad saavad ühendada oma koduse arvutivõrguga ning näidata oma elutube, aedu või isegi magamistube.

Samuti on nominente julgustatud olema loomingulised oma auhinna vastuvõtu kõnedes, seda ka kohavaliku mõttes. See tähendab, et ka galaõhtu produtsentidel ei ole täit aimu, millega keegi võib neid üllatada.