India taasavab koroonajuhtude kasvule vaatamata Taj Mahali

India on hetkel koroonajuhtumite arvu järgi Ühendriikide järel teisel kohal ja surmajuhtude arvestuses USA ja Brasiilia järel kolmandal kohal.

Enam kui 1,3 miljardi inimesega India, kus asuvad maailma enimülerahvastatud linnad, on tuvastanud kokku üle 5,4 miljoni nakkusjuhu. Iga päevaga lisandub ametlikel andmetel umbes 100 000 uut nakatumist ning üle 1000 uue surmajuhu.

Selle asemel on tema valitsus viimastel kuudel vähendanud piiranguid, muuhulgas paljudele rongiliinidele, siselendudele, turgudele ja restoranidele ning nüüd siis ka rahvusliku aarde, Taj Mahali, külastamisele.

Maailmakuulus valgest marmorist mausoleum New Delhist lõunas asuvas Agra linnas on India vaieldamatult kõige populaarsem turistide külastuskoht. Tavaliselt külastab Taj Mahali seitse miljoni turisti aastast, ent koroonaviiruse tõttu on muuseum suletud alates märtsist.