Taro laiendas saates eelmisel nädalal Valgevene kroonikas kajastatud infot, et president Aljaksandr Lukašenka tahab asuda parteisid likvideerima. Ta selgitas, et Valgevenes pole klassikalist parteisüsteemi, vaid on väga tugev presidendi võim ja kõik, mis on peale selle, on pool-legaalne või põrandaalune.