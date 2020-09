Pressile tavapärast ülevaadet andes ütles Stelios Petsas, et seni on testitud 7064 uude Kara Tepe laagrisse paigutatud isikut, kellest 243 tulemus oli positiivne.

Pressiesindaja lisas, et nakatunute keskmine vanus on 24 ja enamus neist on asümptomaatilised. Testiti veel 160 inimest, peamiselt laagripersonali ja politseinike hulgast, kes olid migrantidega kontaktis, kuid nemad olid kõik negatiivsed.