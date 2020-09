Trump lubas esitada ülemkohtu kandidaadi juba nädala lõpuks

Trump eitas, et vabariiklaste kontrollitud senat peaks ootama kandidaadi üle hääletamisega kuni 3. novembri presidendivalimised on peetud.

Demokraatide kandidaat Joe Biden on kutsunud üles ülemkohtu kandidaadi nimetamisega ootama kuni presidendivalimised on peetud.

Enne arvatavasti tasavägiseks ja pingeliseks kujunevaid valimisi on ülemkohtus liberaalsete ja konservatiivsete kohtunike kaalukauss 4-4. Võimalik, et eriti tasavägise või vaidlustatud hääletustulemuse korral otsustab presidendivalimiste tulemuse ülemkohus. «Me ei taha viiki,» märkis Trump.

President kinnitas, et tema kandidaatide nimekirja tipus on kaks naist - Amy Coney Barrett ja Barbara Lagoa, neist viimane hispaaniakeelset päritolu kohtunik valimiste võtmeosariigist Floridast.

Trump eitas väiteid nagu olnuks Ginsburgi viimane soov see, et tema kohta ei täidetaks enne tulevaid valimisi. «Ma ei tea, et ta seda ütles,» märkis Trump. «See on õhust võetud.»

«Me tahame protsessi austada ja protsess hakkab liikuma, ma arvan, et see hakkab õigupoolest liikuma üsna kiiresti,» märkis nädalavahetusel Trump.

Praegu on ülemkohtusse jäänud vaid kaks naist – Elena Kagan ja Sonia Sotomayor, kes mõlemad on endise presidendi Barack Obama nimetatud progressiivsed.

«Ma arvan, et võin öelda, et see võib olla naine. Kui keegi küsiks minult praegu, siis ma ütleksin, et esikohal on naine. Jah, ma ütleks, et naise valimine oleks kindlasti kohane,» lisas ta.