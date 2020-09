Välismaa lühiuudised

Tšehhi terviseminister Adam Vojtěch lahkus esmaspäeval koroonaviirusega nakatumise rekordilise kasvu tõttu ametist. Minister ütles, et tema tagasiastumine peaks looma ruumi uueks lähenemiseks pandeemiale. Tšehhi tuli kevadise koroonapandeemiaga hästi toime, ent viimane nädal on riigis olnud rekordiline uute registreeritud nakatumiste poolest. Neljapäeval registreeriti Tšehhis üle 3000 uue nakatumise 24 tunni jooksul. Kokku on Tšehhis tuvastatud 49 290 koroonaviirusega nakatumist, Covid-19 tõttu on surnud 503 inimest. AP/BNS