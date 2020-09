Küprose blokk lükkaski Valgevene ülemkogule

«Ma arvan, et olukord on sarnane Venezuela omaga. Me ei tunnusta president [Nicolás] Maduro legitiimsust samamoodi, nagu me ei tunnusta [Aljaksandr] Lukašenka legitiimsust.» selgitas Borrell. «See ei tähenda, et me ei tunnista reaalsust. Meil on Lukašenka Valgevenes ja Maduro Venezuelas, kellel on kontroll riigi üle.»