USA teatas «ÜRO sanktsioonidest» Iraanile ja Madurole

«Korrumpeerunud Teherani ametnikud on pea kaks aastat teinud koostööd ebalegitiimse režiimiga Venezuelas, et ÜRO relvaembargot rikkuda,» ütles välisminister Mike Pompeo.

«Meie tänased meetmed on hoiatus, mida tuleks võtta kuulda kõikjal.»

Pompeo sõnul andis president Donald Trump välja määruse, «mis on uus ja võimas vahend ÜRO relvaembargo jõustamiseks».

Trumpi valitsus on öelnud, et Washington jõustab ÜRO relvaembargot, mida Iraan on rikkunud.