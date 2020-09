Hiina magnaat ja Xi-kriitik mõisteti pikaks ajaks vangi

Teisipäevases kohtuotsuses öeldakse, et Ren varastas riigilt pea 50 miljonit jüaani (6,2 miljonit eurot) ja võttis vastu 1,25 miljonit jüaani pistist.

Peking on kodanikuühiskonna vastu jõulisemalt astunud alates Xi võimuletulekust 2012. aastast. Piiratud on sõnavabadust ja kinni on peetud sadu aktiviste ja advokaate.