Läti Covid-19 nakatumised tõusid rekordi lähedale

Lätis on tegu kõrgeima nakatumiste arvuga alates 3. aprillist, mil registreeriti 35 Covid-19 juhtu, ütles haiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

24 nakatunut on Covid-19 haigete lähikontaktsed. Nende seas on 19 inimest, kes töötavad ühes toiduainetetööstuse firmas.

Kaheksa nakatunut naasis välismaalt, seal hulgas Venemaalt, Türgist ja USAst. Kahe inimese nakkusallikas on selgitamisel.

Lätis on kinnitust leidnud ühtekokku 1560 inimese koroonaviirusega nakatumine, Covid-19 on nõudnud 36 elu. Haigusest on tervenenud 1248 inimest.